Tre giorni di lutto nazionale in Messico

Lo ha decretato il presidente messicano Enrique Pena Nieto in onore delle 61 vittime, stando all'ultimo bialncio, del violento terremoto che ha colpito il Centro America.

Tre giorni di lutto nazionale in onore delle vittime - 61 stando all'ultimo bilancio - del terremoto: è quanto ha predisposto per il Paese il presidente del Messico, Enrique Pena Nieto. La decisione è stata annunciata durante una visita a Oaxaca, nella quale ha ribadito l'appello alla popolazione a "stare all'erta" per l'eventualità di una nuova forte replica.

"E' prevedibile", ha aggiunto, che entro le 24 ore del terremoto di ieri "si presenti una replica con un'intensità solo un grado minore" la precedente (pari ad una magnitudo 8,2 Richter).

Finora si sono susseguite "circa 300 repliche, la maggiore delle quali d'intensità 6,1", ha precisato durante una visita nel centro di Juchitan, la cittadina più colpita nell'intero paese dal terremoto. Nelle prossime ore Pena Nieto visiterà anche il Chiapas.

È intanto salito a 61 il bilancio dei morti nel terremoto in Messico: lo ha reso noto il presidente, precisando che del totale delle persone decedute, 45 hanno perso la vita a Oaxaca (delle quali 36 nella città di Juchitan), 12 nel Chiapas e 4 a Tabasco.

(Ats)