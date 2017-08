"Tre potenziali acquirenti per Air Berlin"

Air Berlin è attualmente in discussione con tre potenziali acquirenti. Ad affermarlo alla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Faz) è il presidente della direzione Thomas Winkelmann. La compagnia aerea tedesca nei giorni scorsi aveva dichiarato bancarotta. "Oltre a Lufthansa siamo in contatto con altri due interlocutori interessati", sottolinea Winkelmann aggiungendo che le discussioni sono state avviate da settimane. I potenziali acquirenti, rileva, "non hanno nulla da dimostrare per quanto riguarda la loro situazione finanziaria e hanno una dimensione sufficiente per assicurare ad Air Berlin un futuro sicuro. Vorrebbero inoltre mantenere la Germania come base operativa".

La seconda compagnia tedesca è in fallimento dopo che Etihad, il suo azionista di maggioranza con il 29,2%, ha annunciato di non avere più intenzione di finanziare il vettore. Il governo tedesco, intanto, ha garantito un prestito di 150 milioni di euro per proseguire i voli per il momento.

(Ats)