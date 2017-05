Trump dal Papa il 24 maggio

Papa Francesco riceverà il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, mercoledì 24 maggio 2017, alle 8.30 nel Palazzo Apostolico. È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede. Successivamente, il presidente Trump incontrerà il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

Prima di recarsi a Roma, dove incontrerà anche il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, Trump sarà in Israele il 22 maggio per ripartire il giorno dopo: lo scrive Haaretz citando fonti del ministero degli Affari esteri a Gerusalemme, secondo cui il presidente Usa sta programmando una visita in quei giorni al leader palestinese Abu Mazen - incontrato ieri sera alla Casa Bianca - nella residenza ufficiale di quest'ultimo a Betlemme in Cisgiordania.

È anche possibile - è stato aggiunto - che in città visiti la Chiesa della Natività. Se questo del 22-23 maggio sarà il primo viaggio da presidente Usa in Israele, non è però l'unico: nel 1989 - hanno ricordato i media - visitò già il Paese. Vide Gerusalemme, il Mar Morto, il Negev e anche Eilat. Scopo della visita di allora, era quello di sperimentare possibilità di investimento nel paese.

Trump da presidente arriverà in Israele alla vigilia della Festa per i 50 anni della riunificazione di Gerusalemme dopo la guerra del 1967, programmata il prossimo 23 maggio.

(Red/Ats)