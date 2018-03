Trump minaccia l'UE di tassare le auto

l presidente americano Donald Trump minaccia l'Ue di tassare le auto europee ed altri prodotti se non abbasseranno le loro barriere e tariffe.

"L'Unione europea, Paesi meravigliosi che trattano gli Usa molto male sul commercio, si stanno lamentando delle tariffe su acciaio e alluminio. Se lasciano cadere le loro orribili barriere e tariffe su prodotti Usa in entrata, anche noi lasceremo cadere le nostre. Grande deficit. Altrimenti tassiamo le auto, etc. Giusto!", ha twittato il presidente Usa.

Il monito di Trump è arrivato ieri, nel primo giorno di negoziati a Bruxelles tra Ue e Usa per l'esenzione dai dazi americani su acciaio e alluminio: l'approccio iniziale non è servito per ora a chiarire le prospettive per superare una eventuale guerra commerciale.

Colloqui con Pyongyang: "Sarà un successo

Nel frattempo, Trump prevede un "enorme successo" per i colloqui con Pyongyang. "Penso che la questione della Corea del Nord andrà molto bene. Penso che avremo un enorme successo", ha detto ai cronisti prima di un comizio in Pennsylvania. "Abbiamo un sacco di sostegno", ha aggiunto, ricordando che Pyongyang ha promesso che "nel frattempo non lancerà missili e esaminerà la denuclearizzazione".

(Ats)