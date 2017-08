Ucciso il killer di Barcellona

È stato ucciso a Subirats, non lontano da Barcellona, il super ricercato Younes Abouyaaqoub, il 22enne marocchino che era alla guida del furgone killer della Rambla. La conferma arriva direttamente dai Mossos, il corpo di polizia catalana.

Via Twitter i Mossos avevano dapprima solo confermato che un uomo era stato abbattuto a Subirats dopo che gli è stato trovato addosso un cinturone esplosivo. Per avvicinarsi, fanno sapere sempre i Mossos via Twitter, è poi stato utilizzato un robot. Presumibilmente il cinturone era falso.

Il luogo dell'uccisione

Subirats è una località a circa 50 km da Barcellona, nell'entroterra.

Il killer segnalato da una vicina di casa

Il terrorista ucciso è stato individuato grazie alla segnalazione di una vicina di casa. Lo riferisce La Vanguardia, stando il quale l'uomo ha tentato di fuggire nei vigneti.

I Mossos ci tengono comunque a precisare che, nonostante i 12 ricercati siano stati in un qualche modo tutti presi (4 sono in arresto e 8 sono stati uccisi), "ciò non significa che le indagini siano concluse. Noi continuiamo a lavorare".

(Red/Ats)