Ultimi rintocchi prima del restauro

Le campane del Big Ben di Londra hanno suonato a mezzogiorno per l'ultima volta davanti a una nutrita folla, prima di restare in silenzio fino al 2021.

Le campane del Big Ben hanno suonato per l'ultima volta a mezzogiorno ora britannica (le 13 in Svizzera). Lo riportano i media britannici. Fino al 2021 il simbolo di Londra resterà in silenzio e sarà sottoposto a un complesso lavoro di restauro che costerà 29 milioni di sterline. Un progetto che è diventato motivo di scontro tra Theresa May e Jeremy Corbyn. La premier Tory nei giorni scorsi ha rivolto un appello affinché la capitale del Regno Unito non perda i suoi rintocchi noti in tutto il mondo, mentre per il leader del Labour "non è un disastro nazionale".

(Ap photo)

Oggi un gruppo di parlamentari "nostalgici" si ritroverà ai piedi della torre per ascoltare le campane un'ultima volta. Sono state ben poche le volte in cui il Big Ben non ha suonato nei suoi 157 anni di storia. Fra le cause sino ad oggi più lunghe, quella nel 2007, durata sei settimane, al fine di permettere i lavori di manutenzione, mentre nel 1976, dopo i gravi danni al meccanismo dell'orologio, lo stop dei rintocchi fu di nove mesi.

(Ats)