Un altro omicidio a Londra

Ancora un omicidio a Londra dove un 20enne è stato ucciso in serata a coltellate da un aggressore rimasto per ora ignoto nella zona di Hackney, a est della capitale britannica. Il giovane si è avvicinato quasi agonizzante a una pattuglia di polizia, come hanno riferito fonti di Scotland Yard. E, nonostante i soccorsi, è morto sul posto - in Link Street - alcuni minuti più tardi.

Il numero degli omicidi in città sale così dall'inizio del 2018 a 47 secondo alcuni conteggi, a 50 secondo altri, con una larga prevalenza di giovani e di persone appartenenti a minoranze etniche.

Solo in questa settimana sono rimaste vittime di sparatorie, in episodi separati, una ragazza di 17 anni, Tanesha Melbourne, e un ragazzo di 16, spirato in ospedale la notte scorsa dopo due giorni di agonia e identificato nelle ultime ore con il nome di Amaan Shakoor.

(Ats)