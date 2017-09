Un terremoto scuote ancora il Messico

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 7.1 sulla scala Richter, è stata avvertita martedì in Messico. L'epicentro è stato individuato nella regione di Puebla, a 10 km di profondità. La scossa ha avuto luogo una settimana dopo il violento terremoto di 8,2 gradi Richter nel quale hanno perso la vita 100 persone e nel 32esimo anniversario, giorno per giorno, del sisma del 1985.

Il coordinatore nazionale della Protezione civile messicana ha rivisto al rialzo il bilancio dei morti provocati finora dal terremoto in Messico rispetto alla stima fatta poco prima dal ministero dell'Interno. Secondo quanto ha reso noto in un tweet Luis Felipe Puente, le vittime accertate del sisma sono 248, di cui circa la metà nella capitale: 72 nello Stato di Morelos, 117 a Città del Messico, 43 nello Stato di Puebla, 12 nello stato del Messico, 3 in quello di Guerrero e uno in quello di Oaxaca.

A Città del Messico il sisma ha scosso violentemente palazzi e abitazioni e secondo i testimoni almeno 29 edifici della Capitale sono crollati, tra i quali la scola Enrique Rebsman. Molte persone sono fuggite in strada, riferiscono i media locali. Nella capitale vivono oltre 20 milioni di persone. Un edificio è crollato a causa del terremoto a Condesa, quartiere centrale di Città del Messico. Lo rendono noto media locali.

"Ho visto cadere l'edificio, è parecchio alto, c'è molta gente dentro, non capisco perché non arrivino più aiuti", ha detto alla tv messicana una donna che vive davanti all'edificio crollato. Sul posto c'è una catena di uomini che stanno rimuovendo le macerie.

"Il 40% di Città del Messico e il 60% dello Stato di Morelos è senza elettricità": lo ha detto in un messaggio al Paese il presidente Enrique Pena Nieto, precisando che a causa del terremoto "sfortunatamente diverse persone hanno perso la vita, inclusi bambine e bambini in scuole, edifici e abitazioni". "La priorità rimane quella di portare soccorso a chi è ancora intrappolato e prestare assistenza medica ai feriti", ha aggiunto, precisando che il sisma "rappresenta una dura e dolorosa prova per il Paese".

''Siamo con voi e saremo accanto a voi''. Lo twitta il presidente americano Donald Trump, esprimendo la propria vicinanza alla popolazione di Città del Messico alle prese con la forte scossa di terremoto di magnitudo 7.1.

