Undici morti su un gommone soccorso

I corpi di 11 migranti sono stati trovati su un gommone, carico di uomini donne e bambini, durante una delle due operazioni di salvataggio coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera che si sono appena concluse davanti alla Libia.

Sul gommone c'erano altri 167 migranti che sono stati recuperati dall'equipaggio della nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms. Un'altra novantina di migranti erano invece a bordo di una piccola imbarcazione, soccorsa dalla nave di Save the Children.

Il gommone era stato avvistato poco prima di mezzogiorno dalla nave della Ong spagnola, che si trovava a ridosso delle acque libiche. L'imbarcazione "era sul punto di naufragare con circa 140 persone a bordo e il mare agitato - ha scritto la Ong in un tweet - Non c'è nessuno all'orizzonte. O li salviamo o moriranno".

Poco tempo fa un secondo tweet. "Abbiamo trovato 167 persone alla deriva e 11 morti, tra loro diverse donne incinte e madri". Al momento non ci sono ulteriori interventi di soccorso in atto e le condizioni del mare sono in peggioramento.

(Ats)