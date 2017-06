Usa, morto studente rilasciato da Corea Nord

Warmbier aveva 22 anni ed era uno studente dell'universita' della Virginia. Era stato condannato a 15 anni dopo aver confessato tra le lacrime di aver rubato uno striscione di propaganda. Dopo oltre 17 mesi in prigione, era stato rilasciato e trasportato in Usa, dove i medici avevano constatato severi danni al cervello, anche se la causa non e' ancora chiara.

La famiglia ha ringraziato l'ospedale ma ha osservato che '"sfortunatamente il terribile trattamento di torture ricevuto da nostro figlio per mano dei nordcoreani ha fatto si' che non fosse possibile altro esito di quello triste avvenuto oggi'".

(Ats)