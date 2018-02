Venezuela: i bimbi hanno fame

di Leone Grotti

In Venezuela manca tutto, dal cibo alle medicine. A causa della folle politica del dittatore Nicolas Maduro larghe fasce della popolazione rischiano di morire di fame e già quattro milioni di persone sono scappate dal paese, che pure vanta le riserve petrolifere più vaste del mondo.

Sopravvivere è diventato così difficile che sono in aumento le famiglie costrette ad abbandonare i figli. «La gente non riesce a trovare da mangiare. Non hanno di che sfamare i figli. Per questo li abbandonano: non perché non gli vogliano bene, ma proprio perché gliene vogliono», dichiara al Washington Post Magdelis Salazar, assistente sociale venezuelana.

Ottenere cifre ufficiali sul fenomeno è impossibile, dal momento che il Governo non vuole ammettere di essere in crisi. Ma il caso di Fundana, orfanotrofio non profit aperto nel 1991 nel sud della capitale Caracas, aiuta a gettare un po’ di luce. Nel 2017 ben 144 famiglie venezuelane hanno chiesto a Fundana di prendersi cura di almeno un loro figlio, contro le 24 del 2016. La quasi totalità di queste ha parlato di difficoltà economiche per motivare la richiesta.