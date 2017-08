Venezuela, via la procuratrice anti-Maduro

La nuova assemblea costituente venezuelana ha rimosso oggi la procuratrice generale Luisa Ortega Díaz dal suo incarico. Ortega aveva precedentemente denunciato il fatto che la sede dell'organismo che dirige era sotto assedio.

La procuratrice, dopo la denuncia di manipolazione dei risultati elettorali da parte della società informatica Smartmatic, aveva aperto un'inchiesta e, successivamente, domandato - invano - a un tribunale di Caracas di annullare l'insediamento dell'Assemblea.

Venezuela sospeso dal merctao comune

Intanto, il Venezuela è stato sospeso dal mercato comune dell'America latina Mercosur per il mancato rispetto della "clausola democratica" del gruppo sudamericano. Lo hanno deciso i ministri degli esteri di Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay durante una riunione a San Paolo, applicando così la clausola dell'organismo. "La sospensione del Venezuela è stata applicata a seguito delle azioni del governo di Nicolas Maduro e rappresenta un appello per l'avvio di un processo di transizione politica e restaurazione dell'ordine democratico", sottolineano in una nota i ministri degli esteri dei quattro paesi del Mercosur.

(Red/Ats)