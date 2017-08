Venezuela, repressa rivolta militare

Le autorità venezuelane hanno riferito di aver represso una rivolta compiuta da alcuni soldati nella base militare Forte Paramacay. Sette militari sono stati arrestati. L'azione, era stato comunicato in precedenza, è fallita e "diversi terroristi" che hanno partecipato sono stati "arrestati".

"Ci dichiariamo in legittima ribellione, più che mai uniti al coraggioso popolo del Venezuela, per disconoscere la tirannia assassina di Nicolas Maduro": è quanto affermato dai militari guidati dal capitano Juan Caguaripano che oggi all'alba si sono sollevati in una base venezuelana.

L'obiettivo "dell'azione civica e militare" denominata 'David Carabobo', hanno precisato, "non è un golpe", è "salvare il paese dalla distruzione totale per porre fine alle uccisioni dei nostri giovani e dei nostri familiari".

Nell'aprile del 2014 lo stesso Caguaripano aveva diffuso un video nel quale denunciava che i militari del paese "non possono diventare il braccio armato di un determinato partito politico", chiamando i "compagni d'armi" alla rivolta.

(Ats)