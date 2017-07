Venezuela, sospesi i voli nel weekend

A causa della situazione di instabilità politica nel Paese, Air France e Iberia hanno deciso di non volare a Caracas fino a martedì.

Air France e Iberia hanno annunciato la sospensione dei loro voli da e verso Caracas da domani e fino a martedì prossimo, a causa della situazione di instabilità politica e il rischio di violenza in Venezuela.

La compagnia spagnola ha spiegato oggi in un comunicato che la sospensione dei suoi voli da Madrid a Carcas è dovuta alla "delicata situazione in Venezuela e le difficoltà operative e di sicurezza". Air France aveva annunciato ieri una misura analoga.

Per domenica è previsto lo svolgimento delle elezioni per l'Assemblea Costituente promossa dal presidente Nicolas Maduro, boicottate dall'opposizione venezuelana, che le respinge come incostituzionali ed antidemocratiche.

(Ats)