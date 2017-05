I conti del Cantone non tornano

Senza interventi il debito pubblico nel 2019 sarà di circa 2,4 miliardi (2.400 milioni), le spese del quadriennio aumentano di 600 milioni. Cifre spaventevoli se si pensa che mai prima nella storia del Cantone saranno stati fatti debiti per 1.000 milioni in solo 8 anni (2010 – 2018). Dal 2001 al 2019, su 19 esercizi contabili, i conti avranno chiuso 15 volte con dei deficit e solo 4 volte con degli avanzi d’esercizio. Il totale dei deficit cumulati su questo periodo è di 1.375 milioni di franchi, quello degli avanzi di 123 milioni. Dimostrazione che i rari pareggi non bastano a risanare le finanze e soprattutto non reggono nel tempo. La tendenza della crescita costante della spesa cantonale è lì da vedere: dal 2001 al 2019 passerà da 2.279 milioni a 3.378 milioni all’anno, 1.099 milioni in più, cioè un aumento del 48.2%! Provocando deficit enormi cumulati nonostante il gettito fiscale e l’incasso di tasse causali siano cresciuti come non mai prima d’ora, e la pressione sarà ancora aumentata. Per questi motivi occorre aumentare la disciplina sulla spesa e sul comportamento decisionale dei politici che producono la spesa. A tale scopo noi vogliamo introdurre nella Costituzione il principio del Referendum finanziario obbligatorio. Di che si tratta? È uno strumento che esiste già, in forme diverse, in 18 Cantoni svizzeri. Lo scopo è semplice: quando Governo e Parlamento approvano un compito o un investimento sopra una certa soglia “X” di costo (in ogni Cantone è diversa), prima di poter spendere i soldi lo devono chiedere al Popolo. Esistono diversi criteri e diverse forme di applicazione del referendum finanziario obbligatorio, ognuna molto valida nel rispetto del nostro federalismo finanziario e fiscale. Che sia l’una o l’altra forma, l’analisi finanziaria su più decenni ha dimostrato che i Cantoni che prevedono il referendum finanziario obbligatorio hanno i conti più in ordine e minori debiti di chi non ce l’ha, e una fiscalità migliore. Di fronte alla situazione disastrata che si prospetta per il Ticino, il referendum finanziario obbligatorio è certamente uno strumento utile ed efficace per calmare la crescita inarrestabile delle spese. Questo strumento ha parecchi vantaggi non solo strettamente contabili. Come quello di vitalizzare il sano principio svizzero che chi paga comanda e chi comanda paga. Di fronte a certe spese elevate è bene che non siano decise solo da una cinquantina di politici: 5 consiglieri di Stato e una maggioranza qualificata di 46 deputati in Gran Consiglio; ma che l’ultima parola sia data ai 200mila cittadini che pagano. In fondo, le spese e il loro finanziamento tramite imposte, tasse e balzelli tocca tutti i cittadini e non solo i pochi eletti. Gli studi sul tema indicano che Governo e Parlamento diventano molto più prudenti nello spendere delle cifre sopra la soglia “x “ se sanno che sarà il Popolo a decidere. Questo effetto frena in automatico la propensione a spendere un po’ allegramente sulla base delle scelte dei Dipartimenti, costringe anche a portare davanti al Parlamento diverse alternative per risolvere un problema e non solo la migliore o la più costosa, fa riflettere meglio sulle priorità e la parsimonia e obbliga a fare il passo secondo la gamba. Oggi la maggior parte dei cittadini non si immagina lontanamente cosa e quanto costano certe decisioni di Governo e Parlamento, questo sistema riavvicinerebbe molte persone alla politica dovendosi informare, dibattere, sostenere o avversare certe spese sulle quali si dovrà votare. Determinati siamo partiti con la raccolta delle firme per ottenere il referendum finanziario obbligatorio, mancano 15 giorni al termine di consegna, aiutateci e firmate!