Il Ticino ha bisogno di un consigliere federale?

Probabilmente non più di altre regioni svizzere. Beninteso, avere un ministro che conosce la realtà a Sud delle Alpi aiuterebbe sotto più aspetti, ma come è possibile sostenere che le esigenze ticinesi siano prioritarie rispetto a quelle di altre regioni? La regione di Basilea, di Ginevra o la Svizzera orientale non potrebbero argomentare allo stesso modo?

Berna è sempre più vicina - Da qualche tempo a questa parte la politica cantonale e la deputazione ticinese svolgono un lavoro egregio, che ha avvicinato i temi a cuore del Ticino alla politica federale. Anche grazie all’istituzione di un lobbyista cantonale la forza d’urto degli argomenti ticinesi è stata incrementata e ha portato a risultati concreti, ad esempio la decisione positiva sulla costruzione di una galleria di risanamento al San Gottardo, impensabile fino a pochi anni fa. Ma sono state riportate in modo credibile anche le preoccupazioni inerenti il mercato del lavoro o la piazza finanziaria. Rivendicare un Consigliere federale per un maggior ascolto della Svizzera sui temi ticinesi equivale, per certi versi, a ritenere che le proprie capacità di influenzare la politica federale – determinanti nel nostro sistema federalista – sia inferiore a quella degli altri 19 Cantoni non rappresentati in Governo.

Molti temi rimangono aperti - È altrettanto vero che rimangono aperte molte questioni che concernono il Sud delle Alpi, tra cui la relazione complicata con l’Italia che si declina in discussioni annose e note come quelle relative agli accordi fiscali, ma anche in una serie di temi minori, che con gli altri Stati vicini nemmeno si pongono. E ancora, Berna non può rimanere insensibile allo scetticismo – della prima ora – dei ticinesi nei confronti dell’apertura nei confronti dell’UE, della libera circolazione o ignorare che a sud di Lugano il progetto del secolo AlpTransit è monco.

È la Svizzera federale che può approfittare del Ticino - A guardare da vicino i temi che toccano il Ticino sono spesso temi di natura nazionale. Il rapporto tra Berna e Roma, è un rapporto tra la Svizzera e il terzo partner commerciale della sua economia, AlpTransit è un tassello della politica dei trasporti elvetica e la connessione alla rete di alta velocità europea una priorità per le grandi città svizzere. In Consiglio federale è necessario qualcuno che – a beneficio e nell’interesse della nazione – porti in dote il bagaglio culturale della Svizzera italiana, la mentalità propria di chi è cresciuto in lingua italiana, qualcuno che pensi in italiano, che contribuisca collegialmente ad affrontare i temi con un approccio simile alle 700mila persone che parlano la lingua di Dante in Svizzera. E non da ultimo, qualcuno che possa contribuire al dialogo con la vicina Italia.

Il Ticino anticipa problemi e risposte - Le possibilità di un consigliere federale di lingua italiana questa volta sono reali. Anche perché oltralpe il Ticino è considerato sempre di più una sorta di “barometro” o “laboratorio”. Negli ultimi anni il Ticino è stato precursore in temi come il divieto di fumo nei locali pubblici, la dissimulazione del viso in luoghi pubblici, l’insegnamento obbligatorio dell’inno svizzero nelle scuole o proposte come “Prima i nostri”, riprese a livello federale o in altri Cantoni. Le ragioni non sono tanto dovute allo spirito pionieristico del legislatore cantonale quanto piuttosto al fatto che il Ticino anticipa problemi che in un secondo momento toccano il resto del Paese.

Ciò è dovuto a diverse ragioni, tra cui la vicinanza con l’Italia, che a sua volta anticipa e vive in modo più marcato, rispetto a Germania o Francia, tendenze e crisi a livello europeo. Dunque, no, non è tanto il Ticino che ha finalmente bisogno di un suo ministro, ma la Svizzera che beneficerebbe di un Governo in cui un approccio culturale diverso può contribuire alla qualità delle sue decisioni, dando risposte a preoccupazioni che la regione a Sud delle Alpi anticipa ma le cui soluzioni sono nell’interesse di tutta la nazione.