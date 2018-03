La colla dell'Unione Europea

Una costante torna puntuale nelle diverse vicende politiche europee degli ultimi anni. Quando le elezioni si avvicinano, l’Unione europea diventa il bersaglio preferito per attirarsi consensi. Quando poi i proclami elettorali devono trasformarsi in politiche legislative, le creste si abbassano. Se l’ideale fondatore di pace e fratellanza emerso dall’Europa dilaniata da due guerre mondiali si è spento, è viva più che mai la realtà di un groviglio istituzionale e giuridico onnipresente. E quando uno Stato nazionale vuole svincolarsi dall’abbraccio dell’Unione europea, in maniera ben più tangibile che il suo mito fondante di pace e fratellanza, la tiene legata la sua realtà tentacolare. A Londra, il risveglio dall’euforia di Brexit è causa su più fronti di mal di testa. Che faranno i residenti di paesi membri dell’Unione che lavorano nella City? E come faranno i suoi operatori finanziari ad avere accesso al mercato interno europeo? Ed i cittadini del Regno Unito sul continente? E come si farà a risolvere la spina dell’integrazione dell’Irlanda del nord nell’unione doganale senza amputare un braccio al Regno Unito? A Roma, i cugini rivali, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che avevano fatto dell’addio all’Euro il loro grido di battaglia, stanno smussando i loro toni anti-europeisti man mano che potrebbe schiudersi davanti a loro la porta di Palazzo Chigi. Del resto, anche ad Atene Alexis Tsipras, dopo aver trionfato alle elezioni del 2015 sull’onda del rigetto contro le politiche di austerità finanziarie imposte dall’Unione europea, ha finito per piegarsi, abbandonando il suo ministro ribelle delle finanze Varoufakis, lasciato solo con la sua motocicletta. Persino a Berna, nonostante il primato di popolo e Cantoni quale organo costituente, ha dovuto essere lisciato il pelo dell’articolo 121a della Costituzione sull’immigrazione di massa dall’Assemblea federale nell’iter di concretizzazione legislativa così da salvare la conformità con la libera circolazione delle persone. Separarsi dall’abbraccio dell’Unione europea diventa quindi difficile anche per uno Stato, quale la Svizzera, che non ne è membro ma è comunque integrato in una ragnatela complessa di accordi bilaterali. L’Europa tutta, fuori o dentro i confini dell’Unione, è quindi da anni incagliata in un paradosso. L’Unione non ha più la forza attrattiva dell’ideale dei padri fondatori, ma è una rete pervasiva dalla quale sembra impossibile uscire, un materiale colloso da cui non ci si può staccare.