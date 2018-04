Ma l'autonomia del Comune va conquistata

In questa rubrica ho lanciato tre settimane fa un dibattito riguardante la questione dell’autonomia comunale; elemento messo sempre più sotto pressione da parte di piattaforme, leggi e piani di aggregazione. Nell’approfondimento del GdP di venerdì scorso sono emerse posizioni più o meno concordanti sulla problematica della riduzione dell’autonomia; alcune di queste posizioni sono più sfumate, soprattutto quelle dei Comuni più urbani.

Tra i passaggi dell’economando di inizio marzo che l’autrice dell’approfondimento ha ripreso, figura anche la domanda che ponevo: «Perché mai un Comune in grado di finanziare la propria gestione corrente e i propri investimenti deve vedersi prescritto un matrimonio? Conta forse più la volontà del celebrante rispetto a quella degli sposi?». La frase riportata è solo parzialmente corretta poiché omette l’inciso per il quale le condizioni non sono due bensì quattro. Infatti, per rivendicare l’indipendenza sono necessarie anche, da una parte la capacità di attirare persone per le cariche dell’Esecutivo e del Legislativo e dall’altra la capacità – e la volontà – di finanziarie opere sovracomunali.

Quest’ultimo punto acquisisce un’importanza sempre più centrale e, non a caso, uno dei quattro grandi propositi che il Cantone si prefigge con il Piano cantonale delle aggregazioni riguarda il perseguimento di obiettivi legati alla politica di sviluppo economico, tra cui il miglioramento della capacità progettuale dei comuni. Spesso, i Comuni che osteggiano il principio del PCA non hanno risposte in relazione all’obiettivo proposto dal Cantone che sottintende – a giusta ragione – che la capacità progettuale dei Comuni è senz’altro migliorabile oltre che necessaria.

Ad esempio, per quanto riguarda il Luganese, questa capacità progettuale è stata per molto tempo assicurata dalla città che, in modo autonomo, ha investito in numerose infrastrutture anche grazie ad una situazione finanziaria che fino a meno di un decennio fa lo permetteva. Gli altri Comuni – non solo del Luganese – hanno approfittato indirettamente di questi investimenti, dal momento che questi hanno attratto turisti e aumentato la qualità di vita dell’intero polo economico.

Nel frattempo la forza finanziaria dei poli non è più la stessa e il compito di investire in infrastrutture sovracomunali – in grado di generare un impatto economico e creare impieghi – spetta a tutti i Comuni e non solo alle città. Questo compito – uno dei più importanti di un Comune – è un elemento imprescindibile per il mantenimento del benessere alle nostre latitudini. Un Comune che vuole rivendicare la propria autonomia deve essere in grado di accogliere e far fronte a questo incarico prioritario. Per fare ciò è necessaria una visione collettiva - dei Comuni di agglomerato o del Cantone - e la volontà di trovare progetti condivisi a cui tutti contribuiscano nell’ottica di un beneficio regionale e non di un vantaggio diretto del singolo Comune.

Solo un Comune disposto e capace a contribuire a questa visione e a un disegno sovracomunale può essere definito progettuale e sarà in grado di contribuire alla politica economica cantonale. Per fare ciò non sono necessarie fusioni né tantomeno serve l’annullamento delle autonomie comunali oggi funzionanti.

La palla è però nel campo dei comuni stessi, che (almeno) sotto questo aspetto hanno ancora la possibilità di determinare il proprio futuro. Ma il tempo stringe: negli ultimi anni il luganese ha provato a spingersi in questa direzione. Un progetto che mirava a rafforzare la capacità di investire della regione – con al centro un fondo a cui i comuni sarebbero stati chiamati a contribuire – non ha però trovato i favori necessari. Occorre fare attenzione poiché se gli sposi litigano rischia di aver ragione il celebrante.