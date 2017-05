Millennials, tra preoccupazioni e speranze

Sui media appaiono con una certa regolarità riflessioni sulle incertezze che l’economia e la società si trovano ad affrontare di fronte a tendenze quali il sovrappopolamento, il surriscaldamento globale, la disoccupazione, il terrorismo e l’avvento delle nuove tecnologie. C’è di che spaventare le generazioni attualmente in attività che si muovono tra un passato che non è più e un futuro (poco prevedibile) che non è ancora. In questa situazione può essere interessante interrogarsi sulle percezioni che le diverse generazioni hanno sul presente e sul futuro, personale e professionale. Quali sono i temi che le preoccupano? Come si pongono di fronte ai cambiamenti in atto? Come li percepiscono? Ogni anno vengono pubblicati parecchi sondaggi su queste percezioni. Prendiamo spunto da uno appena pubblicato dalla società di consulenza Deloitte, svolto presso un campione di 8000 Millennials di trenta Paesi diversi, nati dopo il 1982, aventi una maturità o un diploma universitario e attivi in prevalenza in grandi strutture. Lo facciamo perché queste persone sono in parte già e, in parte, potranno essere la prossima generazione di dirigenti aziendali e/o leader politici. Si tratta della cosiddetta “Net generation”, descritta dai sociologi come tendenzialmente ottimista, ambiziosa, tollerante, intraprendente e impaziente. Sono individui facilmente orientati allo scambio. Stanno affrontando e, alcuni, subendo la recente crisi economica. Tengono molto alla loro “Worklifebalance”, cercando di adattare il lavoro alla loro vita privata e non viceversa. È una generazione di persone molto diversa da quella precedente, ciò che crea non poche tensioni intergenerazionali, in particolare sul posto di lavoro. Tornando all’indagine è interessante constatare come, mediamente, queste persone abbiano fiducia nell’economia come motore di crescita e di sviluppo, pur consapevoli delle sue contraddizioni. Non disdegna la flessibilità (anche quella lavorativa) ma prediligono, comunque, il lavoro stabile, a tempo pieno e a reddito fisso. Credono nella flessibilità come modalità per garantire una buona Worklifebalance. Questa flessibilità va dagli orari di lavoro, alla possibilità di operare anche fuori dal luogo fisico abituale. Sono convinti che questa flessibilità, se scelta e non subita, porti a maggiore motivazione, ad aumenti di produttività e di benessere. Sono coscienti che l’automazione porterà con sé cambiamenti nelle pratiche di lavoro. Riconoscono in essa molte opportunità di crescita e sviluppo, pur consapevoli dei possibili effetti negativi sull’occupazione e sul lavoro. I Millennials che al momento ricoprono già ruoli di responsabilità in azienda hanno una visione interessante nei confronti della generazione che seguirà, la cosiddetta generazione Z o “Centennials”, coloro che hanno oggi 18 anni o meno. Gran parte dei Millennials ritengono che i Centennials avranno un impatto positivo sul posto di lavoro, anche se necessiteranno di molto supporto e accompagnamento nel periodo di introduzione, in particolare per quanto concerne lo sviluppo di alcune competenze tipicamente legate alle attitudini e ai comportamenti più che a quelle tecniche. Ai Centennials si chiede e si chiederà di essere aperti ad imparare dagli altri, ad essere pazienti, dedicati, flessibili, creativi e comunicativi. A fronte di questa visione v’è da sperare in future minori tensioni intergenerazionali, di buon auspicio non solo per migliori performances aziendali, ma anche per un miglior equilibrio e benessere economico e sociale.

(Siegfried Alberton, responsabile del Centro competenze inno3 della SUPSI)