Rapporti italo-svizzeri Post Voluntary bis

Con la chiusura dei termini per la voluntary disclosure (VD) bis italiana il 31 luglio si chiuderà definitivamente una stagione, iniziata nel 2001, di provvedimenti italiani di dichiarazione agevolata rivolti in particolare verso la Svizzera. Tre scudi fiscali, una VD, a cui non poteva mancare il seguito di una VD bis, come se la chiamata per la regolarizzazione di averi finanziari detenuti all’estero ogni volta annunciata come l’ultima fosse in realtà destinata a ripetersi all’infinito, secondo la favola “al lupo, al lupo”. Eppure, questa volta, tutto lascia presagire che ci sarà veramente un due senza tre, che non verrà, cioè, riproposta una VD ter. La fiacchezza nell’adesione alla VD bis indica infatti che la succosa, per le finanze pubbliche italiane, cassaforte segreta costituita da una moltitudine di conti italiani all’estero, ed in particolare in Svizzera, è ormai spolpata. Del resto, dal 31 dicembre 2016, grazie allo scambio automatico, l’Agenzia delle Entrate ha i fari accesi sulle attività finanziarie degli italiani in Svizzera. E adesso? Che cosa si profila all’orizzonte per una piazza finanziaria per la quale l’Italia è stata, dagli anni ‘50, una miniera d’oro inesauribile? Dalle colline di Locarno-Monti i meteorologi danno tempo variabile: qualche nuvola, ma anche spiragli di sole. Diversamente dai provvedimenti di scudo, basati su un meccanismo di dichiarazione anonima, la VD, fondata invece su una divulgazione completa di informazioni da parte del contribuente, ha consentito alle autorità italiane di acquisire una moltitudine di dati, non solo sui segreti dei clienti, ma anche su quelli di banchieri, fiduciari e avvocati d’affari. Alcuni segmenti della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Entrate, ed alcune Procure della Repubblica hanno oggi una conoscenza precisa sui meccanismi di funzionamento della piazza finanziaria e sui suoi operatori. L’arsenale a disposizione delle autorità penali che vorranno procedere contro gli irriducibili (contribuenti recalcitranti, e consulenti finanziari con improbabili bacchette magiche esotiche) è oggi estremamente diversificato e pervasivo, tanto sul piano della cooperazione internazionale (ed in particolare nell’ambito dell’assistenza amministrativa) che su quello interno italiano (dove le parole chiave sono riciclaggio ed autoriciclaggio in relazione ai reati fiscali). Se i proclami da parte italiana su imminenti indagini e domande raggruppate non saranno stati solo pubblicità per la VD 2, qualche acquazzone ne potrebbe sfociare sui nostri laghi, e soprattutto su chi li ha abbondonati per mete più esotiche. Vogliamo credere, però, anche alla possibilità di arcobaleni che talvolta si stagliano nel cielo quando compare il sole tra la pioggia. Si potrebbero, infatti, aprire nuove potenzialità nei rapporti transfrontalieri rappacificati, almeno in ambito finanziario, tra Italia e Svizzera. Gli ostacoli regolamentari posti dalla MIFID 2, per quanto sgradevoli e difficilmente comprensibili in questa nuova era di cooperazione internazionale, non sono insormontabili per gli operatori finanziari nei confronti di una clientela che continua a guardare con interesse verso la Svizzera. E forse il connubio tra imprenditorialità italiana in ambito industriale e professionalità svizzera in materia finanziaria troverà nuove lune di miele.