Un aiuto alle famiglie ticinesi, non un regalo ai ricchi

I sostenitori del referendum contro il pacchetto fiscale e sociale, in votazione il 29 aprile prossimo, come era logico attendersi, affibbiano una patente di cattivi a chi sostiene tale pacchetto, che viene definito bellamente un regalo ai ricchi. Se fare qualcosa di concreto in favore delle famiglie che devono conciliare lavoro e famiglia e lavoro e cura delle persone malate significa fare un regalo ai ricchi, beh allora noi ci schieriamo decisamente con questi ultimi.

Sappiamo però che di regalo ai ricchi non si tratta. Mantenere e sviluppare la competitività fiscale del cantone Ticino è un compito fondamentale delle istituzioni ma anche della società civile. Sono infatti il ceto medio e quello più abbiente a generare l’indispensabile gettito fiscale, sia a livello di persone fisiche sia nell’ambito delle persone giuridiche, che permette allo Stato di generare servizi a favore dei cittadini, in particolare quelli con meno risorse. Il gettito fiscale è sempre stato mobile, per certi versi aleatorio, e sempre così sarà. Una parte di esso è garantito dalle persone fisiche che risiedono costantemente sul territorio cantonale – impiegati, liberi professionisti, ecc. Una parte consistente di questo gettito è invece creato da aziende, società, manager che sono in Ticino ma che più o meno facilmente potrebbero spostarsi altrove. Laddove questo succede si crea un buco nei conti delle finanze pubbliche a livello della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che qualcuno deve coprire. E in genere ciò avviene chiamando alla cassa chi resta sul territorio stabilmente.

Il pacchetto fiscale in votazione il 29 aprile non è affatto un regalo ai ricchi. Migliorare la competitività fiscale del cantone Ticino significa infatti continuare a garantire le condizioni per generare sufficiente gettito fiscale, utilizzato per fare funzionare i servizi alla collettività. Con l’abbandono dei regimi fiscali speciali, non più accettati a livello internazionale, i Cantoni svizzeri dovranno ottimizzare i propri livelli di imposizione fiscale se vorranno continuare a trattenere sui loro territori le aziende virtuose che pagano parecchie imposte. Se non si fa nulla, Ticino compreso, parte di queste aziende se ne andrà versi lidi fiscali più accoglienti e i contribuenti che restano, cioè le famiglie ticinesi, dovranno sobbarcarsi maggiori oneri fiscali.

Ma il pacchetto fiscale non è un regalo ai ricchi anche per un secondo motivo e cioè perché chiama alla cassa proprio le aziende. In primo luogo alzando l’imposizione fiscale sui dividendi (ciò che non lascia entusiaste in particolare le aziende di famiglia), in secondo luogo perché le diverse misure sociali destinate a realizzare gli obiettivi di conciliabilità fra lavoro e famiglia sono finanziate proprio dalle aziende, facendo capo alle risorse da loro pagate nelle casse assegni familiari.

È stato definito un patto di paese fra aziende, cittadini e stato. Il pacchetto fiscale e sociale è proprio questo.

Una mano aiuta l’altra per fare progredire il canton Ticino, per sostenere ad esempio la creazione di aziende innovative, per aiutare proprio quelle famiglie che chiedono a gran voce di poter usufruire di maggiori aiuti nel conciliare il lavoro con gli impegni familiari.

Ora, il referendum è riuscito e il popolo democraticamente si esprimerà. Ma proprio perché si tratta di un patto di paese, qualora il pacchetto fiscale dovesse cadere in votazione il 29 aprile anche le misure sociali non entreranno in vigore. Vale davvero la pena buttare tutto a mare in nome di una bugia grande come una casa (il regalo ai ricchi)? Noi crediamo di no.

* direttore AITI