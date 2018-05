In strada a favore del lavoro

Come ogni anno, centinaia di persone sono scese in strada, quest'anno a Locarno, per il tradizionale Corteo del Primo Maggio. I manifestanti sono partiti da Muralto per dirigersi verso Piazza Grande. Tanti i temi discussi, tra i quali anche i tagli alla Posta e la parità salariale. (© Ti-Press / Alessandro Crinari))