È tornata la neve

Come preannunciato, è tornata la neve nelle vallate del Ticino e dei Grigioni. Nell'immagine si vede il Comune di Quinto coperto dalla coltre nevosa. E viste le previsioni del tempo per i prossimi giorni, dovremo ancora attendere per avere sole e temperature miti. (© Keystone / Ti-Press / Samuel Golay)