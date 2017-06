Una stazione piena di colori

Un passante mentre cammina attraverso l'opera d'arte "Abweg" (la via sbagliata) dell'artista Darko Caramello Nikoli alla stazione centrale di Hannover, in Germania. L'obiettivo dell'artista è quello di donare un piccolo tour colorato ai viaggiatori, deviandoli dal loro solito percorso. (© Silas Stein/dpa via AP)