In via di estinzione

Ecco una tartaruga verde, in pericolo di estinzione, sull'isola di Raine, nei pressi della grande barriera corallina della Costa del Queensland in Australia. Nel Paese i volontari stanno mettendo in atto varie opere per cercare di portare avanti la sopravvivenza di queste creature marine. (© EPA/QUEENSLAND GOVERNMENT)