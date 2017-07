Protesta siriana ad Atene

Protesta dei rifugiati siriani che ora vivono in Grecia fuori dall'ambasciata tedesca di Atene per la decisione di limitare il numero di riunificazioni famigliari dalla Grecia con i propri parenti che vivono come rifugiati o richiedenti asilo in Germania. (© EPA/YANNIS KOLESIDIS)