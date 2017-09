22 settembre

Il giorno del rinoceronte

In occasione dell'ottavo giorno internazionale dedicato al rinoceronte, a Taiwan hanno deciso di rendere omaggio a questo gigante in modo creativo. Centinaia di persone si sono riunite a hanno ricreato un rinoceronte in versione "umana". I rinoceronti sono cacciati per il loro corno e per questo stanno andando incontro all'estinzione. (© Leofoo Tourism Group via AP)