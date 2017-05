"Star Wars Day"

A pochi giorni dal quarantesimo anniversario dell'uscita del primo film (il 25 maggio), il mondo dei fan della saga ha festeggiato ieri, il 4 maggio, lo Star Wars Day. La data non è casuale: “May the fourth” è infatti un richiamo a “May the force (be with you)”, “che la forza sia con te”. (© Ap photo)