Un Nobel contro il nucleare

Il Nobel per la pace 2017 è stato assegnato all'organizzazione per il bando alle armi nucleari (Ican) per "il suo ruolo nel fare luce sulle catastrofiche conseguenze di un qualunque utilizzo di armi nucleari e per i suoi sforzi innovativi per arrivare a un trattato di proibizioni di queste armi". (© KEYSTONE/DPA/Britta Pedersen)