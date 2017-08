Una bici per tutti

Il noleggio di biciclette nel distretto rurale di Tongzhou, a Beijing in CIna, sta diventando sempre più popolare. Negli ultimi anni in tutta la Cina i ciclisti usano il loro cellulare per sbloccare le biciclette a noleggio e pagare la tassa di circa uno yen.