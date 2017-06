Quanta plastica nei mari...

Un mosaico realizzato con plastica, raffigurante un delfino, è stato realizzato in piazza ad Atene. Gli attivitsti dell'ONG Greenpeace per lanciare il messaggio dell'evento "No" alla plastica monouso, rimarcato durante la giornata internationale per l'ambiente. (© EPA/ORESTIS PANAGIOTOU)