Quella perfezione che non c'è

Poi leggo il programma politico di Samuele Cavadini. Un programma politico ben strutturato, costruito e curato fin nei minimi dettagli. Ci trovo di tutto. Cultura, sport, territorio, finanze, giovani, pure una città giardino che strizza l’occhio ai Verdi… Tutto perfetto. Troppo. Impaginato fin nei minimi dettagli. Studiato nei numeri, nella forma. Graficamente curatissimo, forse – potrei obiettare (ma son gusti personali) – poco colorato.

Uahu? No! Mi fermo un attimo. E penso. Penso alle legislature passate in CC, nei cui ranghi sedeva pure Cavadini, a sentire di un partito – quello liberale – che si è sempre battuto con forza contro i progetti. Ha sempre provato a ottimizzare tutto. Ha ridotto all’osso una Filanda, si è espresso per la chiusura del Centro giovani, ha sempre guardato con forte sospetto e diffidenza all’Amministrazione comunale , sta bloccando Villa Argentina…E mi dico… ma quel programma…. Già quel programma… Ma i municipali liberali, vicesindaco incluso, dov'erano in questi decenni? È davvero per un sindaco il cui gruppo in Consiglio comunale ha un’altra linea e un’altra visione? Chi lo sosterrà? Come lo porterà avanti? È davvero sostenibile e realizzabile? E poi.... vi troviamo la descrizione di un sacco infinito di idee senza, ma non un esempio concreto - panchine a parte - di ciò che vuole fare e nemmeno spiega dove intende reperire i soldi per costruire il giardino (dell'Eden)...

Il sindaco dev'essere una persona con visioni, pronto al dialogo e alla condivisione, specialmente e prima di tutto con gli esponenti del suo partito. Dedito al lavoro ed efficace. Deve condurre ma saper ascoltare, unire, essere un punto di riferimento per tutta la Comunità. Mendrisio non ha bisogno di slogan e di lunghi proclami. Ha bisogno di azione, di azione politica.

Forse… non è tutto così perfetto come sembra….

(Francesca Luisoni, vicepresidente PPD-GG Mendrisio)