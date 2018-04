Riforma fiscale e sociale: perché ho detto "sì"

In queste settimane si è molto dibattuto sul ruolo attivo che alcuni esponenti dell’anima sociale del Parlamento hanno avuto a favore della Riforma fiscale e sociale. Per alcuni, questo posizionamento è stato incomprensibile perché a loro dire “gli sgravi fiscali non sono barattabili con nulla” oppure perché “negli ultimi anni si sono tagliati 50 milioni alla socialità”. Riflessioni interessanti ma assolutamente superficiali e incoerenti che mal si conciliano con la chiara volontà di risolvere quei problemi che molto spesso gli attori sindacali denunciano. Potrei citare i numerosi casi di dumping salariale nel settore degli asili nido, il crescente aumento del precariato oppure la difficile conciliabilità tra lavoro e famiglia. Inoltre non si può dimenticare come il nostro Cantone abbia accettato solo un anno fa, a differenza della maggioranza dei cantoni svizzeri, la riforma delle imprese III che andava a sgravare anche in quel caso i grandi contribuenti senza però riconoscere nulla al resto della popolazione. Un elemento importante che volutamente alcuni, soprattutto tra i contrari alla Riforma in votazione domenica, hanno rimosso dalla propria memoria sottacendola alla popolazione. Ed è partendo da questo punto che ritengo importante sottolineare che se oggi possiamo tornare a parlare di socialità è unicamente grazie all’impegno serio di chi in Parlamento difende concretamente le fasce meno abbienti della popolazione. La critica e l’opposizione ideologica ci possono stare, ma non si può denigrare l’introduzione di un assegno parentale di 3 mila franchi a favore delle famiglie ticinesi. Non si può banalizzare l’importante contributo aggiuntivo che verrà erogato a favore degli asili nido, che permetterà di riconoscere salari dignitosi per il personale e aiuterà ancora una volta le famiglie ticinesi abbassando le rette che oggi pesano in maniera importante sui budget famigliari. Non si può misconoscere il nuovo e importante aiuto a favore dei famigliari curanti di persone anziane, malate o disabili che ha quale obiettivo quello di dare ulteriori risorse allo scopo di permettere loro di continuare a vivere nel proprio domicilio. In conclusione tengo a sottolineare che, purtroppo, il Parlamento si è spesso dimenticato di chi chiede sostegno e che la popolazione, quando è stata chiamata alle urne (come ad esempio per il taglio degli assegni famigliari) ha confermato le decisioni prese dai suoi eletti. Ad un approccio massimalista e oltranzista ne preferisco uno votato alla concretezza. E finalmente, dopo anni bui, si torna a parlare di socialità in un Cantone che ne ha bisogno come il pane. Sosteniamo la Riforma fiscale e sociale per le famiglie ticinesi.

(Giorgio Fonio, vicepresidente PPD Ticino)