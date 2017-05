Cyberattacco, un centinaio di Paesi colpiti

La società di sicurezza informatica Avast parla di circa 75mila casi di siti infestati in tutto il mondo da 'WannaCry', come è stata chiamata l'azione di pirateria.

Salgono a 99 i paesi colpiti dall'attacco pirata informatico e tra essi ci sono anche la Russia e la Cina: è quanto riferisce la BBC online, sottolineando come tra i siti più colpiti ci sia quello del sistema nazionale britannico della Sanità.

La società di sicurezza informatica Avast parla di circa 75mila casi di siti infestati in tutto il mondo da 'WannaCry', come è stata chiamata l'azione di pirateria. Per evitare la propagazione del virus informatico diffuso dal cyberattacco, il primo costruttore automobilistico di Francia, Renault, è stato costretto a fermare alcuni impianti di produzione in Francia. Fra questi, secondo quanto si apprende, la fabbrica di Sandouville, in Normandia, che riaprirà lunedì. Renault è la prima industria francese ad ammettere di essere stata bersaglio dell'attacco sferrato da ieri da misteriosi hacker.

Le autorità britanniche non sanno ancora quale sia il luogo d'origine del maxi cyberattacco: lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Amber Rudd, secondo quanto riporta il Guardian.

