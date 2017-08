È il giorno della grande eclissi di sole

Oggi la "Grande Eclissi totale" di sole, la più social di sempre, visibile solo dagli Stati Uniti. Oltre a suscitare emozioni è anche l'occasione per catturare nuovi dati sulla parte più esterna dell'atmosfera solare, la corona, e gli astronomi si preparano a elaborarli con l'aiuto dei supercomputer. L'eclissi inizierà poco prima delle 17, ora svizzera, nel bel mezzo del Pacifico settentrionale. ''Si prepara a diventare l'eclissi di sole più osservata della storia e anche la più mediatica'' ha detto all'agenzia di stampa italiana ANSA l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. ''La sua popolarità - ha spiegato - si deve al fatto che coinvolgerà un territorio vasto, praticamente tutta la parte centrale degli Stati Uniti, e molto popolato. Nel frattempo è diventato anche un evento social, che coinvolge rete e social''.

Anche l'astronauta dell'ESA Paolo Nespoli si prepara a osservare l'eclissi dallo spazio, come scrive su Twitter: ''La mia prima eclissi solare dallo spazio... Qui siamo pronti!''. Tecnicamente la luna illuminata dal sole getta la sua ombra nella direzione opposta e quando la terra "entra" in quell'ombra, l'eclissi ha inizio. L'evento genera emozioni, con il giorno che si trasforma in notte, ma è anche l'occasione per comprendere meglio il Sole, la sua corona, la sua struttura, e il funzionamento interno.

Un gruppo di ricercatori dell'università del Texas ad Austin e dell'azienda Predictive Science di San Diego, con il sostegno della Nasa, ha già completato una serie di simulazioni con tre supercomputer per prevedere come sarà la corona al momento dell'eclissi e confronterà i dati con le osservazioni reali.

(Red/Ats)