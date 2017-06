Ecco l'ascensore che va orizzontale

Si chiama Multi ed è il primo il primo sistema di ascensori senza funi che si muove anche in orizzontale. A realizzare l'idea - finora rimasta confinata nel mondo dell'immaginazione di Roal Dahl nella Fabbrica del Cioccolato - è la tedesca thyssenkrupp.

Il sistema ascensoristico, spiega una nota dell'azienda, è capace di muoversi lateralmente alla velocità di 5 metri al secondo con cabine che, invece di spostarsi solo in verticale, si muovono in loop, utilizzando un unico vano, come i treni della metropolitana. Il sistema prevede la presenza di più cabine che si muovono all'interno di un ridotto numero di vani, aumentando del 50% la capacità di trasporto delle persone e riducendo del 60% i picchi di energia elettrica per l'alimentazione.

I passeggeri non dovranno attendere più di 15-30 secondi l'arrivo dell'ascensore. L'ascensore è stato presentato a Rottweil, Germania, dove si trova il centro di Ricerca e Sviluppo di thyssenkrupp Elevator. La società ha fatturato 7,5 miliardi di euro nell'anno fiscale 2015-2016.

(Ats)