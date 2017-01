Jurassic Park presto realtà?

Alcuni moscerini della frutta sono stati modificati con antichi geni e trasformati in laboratori per studiare i passaggi cruciali dell'evoluzione.

In un Jurassic Park in miniatura, alcuni moscerini della frutta sono stati modificati con antichi geni e trasformati così in laboratoro per studiare i passaggi cruciali dell'evoluzione. L'esperimento, pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution, si deve ai ricercatori coordinati da Joe Thornton, dell'università di Chicago. Questi moscerini diventano così i primi organismi che contengono antichi geni ricostruiti in laboratorio.

''Uno degli obiettivi della moderna biologia evolutiva è identificare i geni che hanno permesso alle specie di adattarsi a nuovi ambienti'', ha detto il primo autore Mo Siddiq, dell'università di Chicago. Tuttavia, ha aggiunto ''finora non è stato possibile testare direttamente negli animali gli effetti degli antichi geni''. Adesso, ha proseguito "ci siamo resi conto che possiamo farlo grazie all'ingegneria genetica".

Nel primo test di questo tipo, i ricercatori hanno scelto il moscerino della frutta Drosophila melanogaster, uno degli organismi più studiati nella biologia. Il primo passo è stato ricostruire in laboratorio le antiche sequenze del gene considerato il principale sospettato dell'adattamento di questo insetto a vivere nella frutta in decomposizione ricca di alcol.

Il gene si chiama Adh e governa la produzione dell'enzima che scompone l'alcol nelle cellule. Le sue antiche sequenze, prima e dopo l'adattamento all'alcol della Drosophila, avvenuta nel periodo compreso tra 2 a 4 milioni di anni fa, sono state dedotte usando simulazioni matematiche. Il passo successivo è stato inserire nel Dna dell'insetto le antiche sequenze ricostruite in laboratorio.

(Ats)