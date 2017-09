La Nasa pronta a "sfiorare" il sole

Sarà lanciata nell'estate 2018 la sonda ribattezzata Parker Solar Probe in onore dell'astrofisico che sviluppò la teoria sui venti solari. Il suo viaggio durerà ben sette anni.

E' pronta la sonda Parker della Nasa, destinata a "sfiorare" il Sole. Sarà lanciata nell'estate 2018 con la missione di spingersi "la' dove nessun emissario umano è mai giunto", fino alle soglie della nostra stella.

La sonda nata con il nome di Solar Probe Plus è stata recentemente ribattezzata Parker Solar Probe in onore dell'astrofisico Eugene Parker che negli anni '50, sviluppo' la teoria sul vento solare, ma alla Nasa la chiamano anche Daredevil, come il Diavolo Rosso dei fumetti Marvel.

'Daredevil' attraverserà la parte più esterna dell'atmosfera solare, ovvero la corona, dove nasce il vento solare, per conoscere meglio le dinamiche interne al Sole e i meccanismi all'origine degli sciami di particelle scagliati verso la Terra, che costituiscono il vento solare. Quest'ultimo, infatti, può scatenare aurore, creare problemi ai satelliti e disturbare i segnali di comunicazione. Una volta arrivata nella corona solare, dove potrebbe incontrare temperature incredibili, la sonda Parker e i suoi strumenti saranno protetti da uno scudo termico di carbonio spesso circa 30 centimetri.

Nel corso del suo lungo viaggio che durerà ben sette anni la sonda compirà una ventina di passaggi ravvicinati al Sole, continuando a superare i suoi stessi record e inviando dati scientifici senza precedenti, fino a raggiungere il punto di minima distanza nel dicembre del 2024.

Affrontare un lungo viaggio come quello verso il Sole è più difficile di quanto si possa immaginare, quindi la sonda dovrà utilizzare la gravità di Venere per darsi una spinta. Questa tecnica chiamata di 'aiuto gravitazionale' ha lo stesso effetto di una fionda, ed è stata utilizzata già in molte altre missioni.

(Ats)