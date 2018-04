L'Olympic vola e fa sua la Coppa

Una partita equilibrata fino a metà del terzo quarto, che vede il Friborgo vincere 92 a 72 contro il Lugano Tigers e innalzare il trofeo per l'ottava volta.

Si sono giocati tutto all’ultimo quarto gli uomini di Thibaut Petit, dopo che l’Olympic Friborgo ha cercato di distanziare il Lugano Tigers all’inizio del secondo tempo.

Primi tre quarti caratterizzati da un inseguimento a colpi di canestro tra le due squadre, capaci di mantenere un equilibrio stabile. Ma il Lugano non è stato capace di tener testa a un Friborgo che in finale di partita si è dimostrato solido e capace. L’Olympic con un punteggio finale di 92-72 ha potuto così innalzare la coppa per l’ottava volta.

Giornata storica per il basket svizzero, che vede le due squadre del Friborgo, quella femminile e quella maschile, aggiudicarsi la finale di Coppa svizzera nella stessa giornata.

(Red)