Abascal esordisce con un pareggio

(LE FOTO) La buona prestazione dei bianconeri, guidati dal nuovo allenatore, non è abbastanza: a Cornaredo contro il Thun finisce 1-1.

Nella sua prima partita sulla panchina del FC Lugano, Guillermo Abascal convince, ma contro il Thun la partita finisce in parità. I bianconeri si portano in vantaggio dopo appena 3 minuti di gioco con Junior di testa. Il Lugano controlla il vantaggio per tutto il primo tempo, andando vicino al raddoppio prima con un gran tiro di Amuzie al 35' e poi con una traversa incredibile colpita da Janko dopo un'incornata.

Nel secondo tempo i bianconeri creano ancora diverse occasioni con Mariani e Junior, quest'ultimo, colpito duro, esce dal campo. Dentro Vecsei. Il Lugano vede il successo avvicinarsi ma Da Silva rovina tutto al 82'.

(Red)