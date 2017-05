Al Bellinzona la semifinale d'andata

I granata hanno battuto 5-4 lo Stade Lausanne nella prima partita delle finali per la promozione in Promotion League - Sabato pomeriggio il ritorno a Ouchy.

Questa sera al Comunale si sono visti nove gol e, quindi, tanto spettacolo. A spuntarla è stato, per finire, il Bellinzona. I granata hanno vinto così per 5-4 la partita d'andata delle semifinali promozione contro lo Stade Lausanne. Ricordiamo che, per salire in Promotion League, bisogna passare due turni.

La squadra di Patelli ha trovato la via della rete con Stojanov (quando era sotto per 2-0), Djuric (sotto, a quel punto, per 3-1), Bottani e ancora Stojanov per il provvisorio 4-4. Di Elia il punto del definitivo 5-4. Il ritorno è previsto per sabato alle 17.00 a Ouchy.

(Red)