"Che grande emozione la chiamata della Roma"

di Gianluca Pusterla

Quella di Manuel Tonelli è una storia simile a tante e che si sente spesso sui manti erbosi del calcio nostrano. Lui, un ragazzo di talento con delle buone prospettive di carriera, da giovane e giovanissimo si è trasferito in Italia per giocare nella “cantera” della Roma. Dopo l'esperienza in Italia, però, non è riuscito a fare il salto definitivo e oggi calca con costanza i campi del calcio regionale ticinese, con la maglia del Sementina e i galloni da capitano. Per proseguire e progredire gli è mancato qualcosa. Cosa? Difficile dirlo, forse solo un po’ di fortuna.

«Il calcio è un sogno che avevo da bambino - afferma. Oggi, invece, è la cosa più importante delle cose meno importanti (riprendendo una famosa citazione). Da qualche anno lavoro quale impiegato alla RSI e mi diverto nel Sementina, che per me è diventato una seconda famiglia».

Manuel è un ragazzo positivo, che ama divertisti e ridere, ma ha le idee molto chiare. «Nel mio futuro sogno di costruirmi una famiglia. Oggi, a 29 anni, è anche ora (e scoppia in una fragorosa risata, ndr)». Il suo auspicio sportivo, invece, è quello di vincere qualcosa con la sua squadra. «Questa stagione non sta andando come speravamo (due sconfitte nelle prime due gare del ritorno, ndr), ma sono convinto che saremo in grado di rialzarci e recuperare qualche posizione in classifica. Il mio obiettivo, in ogni caso è di poter vincere un giorno il campionato o la Coppa Ticino. Spesso, nel corso degli anni, ci siamo andati vicini, senza però mai riuscire a mettere le mani su un titolo».

Il momento sportivo più bello? Tonelli non ha alcun dubbio: «La chiamata della Roma. Non capita mica tutti i giorni...». E smessi i panni del calciatore? «Il tempo libero lo passo con la mia ragazza Stèphanie e i miei amici. Lo sfruttiamo alla grandissima per divertirci in Ticino e in Italia. Adoro fare shopping - forse è addirittura una malattia! - , uscire a cena e andare in discoteca».

Il calcio, come detto, ha un ruolo importantissimo nella sua vita. «È il mio hobby e vivo di calcio. Infatti sono contento che la pausa invernale sia finita. Per me è un momento buio, di noia mortale. Per fortuna che da qualche settimana abbiamo ricominciato a fare sul serio».