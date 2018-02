Chiasso battuto dallo Xamax

Il Chiasso, con il nuovo presidente Maurizio Cattaneo in tribuna, è stato sconfitto per 3-0 dal Neuchâtel Xamax.

Coraggioso mister Abascal, sia nelle scelte individuali che nella tattica proposta, con i suoi uomini a tenere a lungo il possesso e a farsi preferire quindi sul piano del palleggio. Peccato che i neocastellani abbiano, dalla loro, gente come Tréand, Nuzzolo e Doudin. Proprio loro hanno firmato i tre gol - sfruttando anche qualche sbavatura difensiva dei rossoblù - che hanno deciso l'incontro.

Ora il vantaggio dei rossoneri in vetta sul Servette è di undici punti (con una partita in più). Il Chiasso, alla terza sconfitta consecutiva - e non ha ancora vinto nel 2018 -, resta al settimo posto.

(Red)