Chiasso, dieci minuti da incubo

Dopo la beffa interna contro il Servette, il Chiasso ha subìto nuovamente la legge delle "grandi" del campionato, finendo sconfitto questo pomeriggio a Neuchâtel. Lo Xamax si è infatti imposto per 4-1 in rimonta.

Già, in rimonta, perché i rossoblù in realtà avevano trovato per primi il vantaggio grazie a Soumare al 49'. Un gol che non è evidentemente bastato, anche perché i rossoneri - oggi in realtà rosanero, per un tributo alla ricerca contro il cancro al seno - hanno ribaltato la situazione nel giro di dieci minuti, tra il 56' e il 66', con quattro reti, firmate da Corbaz, Ramizi e due volte Nuzzolo. Da notare il ritorno tra i titolari di capitan Monighetti.

Il Chiasso, metabolizzato il duro Ko, potrà ora iniziare a preparare la partita di sabato prossimo: al Riva IV arriverà un'altra big, lo Sciaffusa, che condivide con lo Xamax la vetta. A proposito di classifica, i rossoblù sono rimasti fermi al palo, quindi all'ottavo posto, con tre punti di vantaggio su Winterthur e Wil.

(Red)