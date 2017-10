"Con l'Irlanda del Nord sarà 50/50"

Così l'allenatore della Nazionale Petkovic in merito al sorteggio. Soddisfatto invece il coach nord-irlandese: "Così abbiamo una grande possibilità di andare in Russia".

Uno è più razionale, l'altro più ottimista. Stiamo parlando di Vladimir Petkovic e di Michael O'Neill, rispettivamente gli allenatori della Nazionale svizzera e di quella dell'Irlanda del Nord di calcio, che si giocheranno lo spareggio per i Mondiali. Lo faranno all'andata giovedì 9 novembre alle 20.45 a Belfast e al ritorno domenica 12 novembre alle 18 a Basilea.

"L'Irlanda del Nord è un avversario solido, il cui punto forte è la difesa, tanto che non ha preso nessun gol in sette delle dieci partite di qualificazione", ha commentato il coach rossocrociato, che ha aggiunto che a suo avviso "sarà 50/50 ". Secondo Petkovic c'è comunque una buona notizia, ossia quella che giocheremo il ritorno in casa.

Da parte sua, invece, O'Neill si è detto soddisfatto del sorteggio: "Gli svizzeri hanno hanno fatto un buon girone di qualificazione, ma noi abbiamo una grande possibilità di andare in Russia", ha detto l'allenatore nord-irlandese, aggiungendo: "Senza mancare di rispetto, ma credo che loro, escludendo il Portogallo, avessero il gruppo più facile".

(Red/Ats)