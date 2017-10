Due anticonformisti al bar del paradiso

racconto di Stefano Marelli

BEPPE VIOLA: Ohe, Luigino, so che non sei tipo da ricorrenze, ma mezzo secolo è una bella cifra.

GIGI MERONI: E che ne so? Io avrò sempre 24 anni.

VIOLA: L’età giusta per un rivoluzionario, come tutti amavano definirti, anche se tu il Sessantotto non hai fatto nemmeno in tempo a vederlo. Te ne sei andato una domenica sera, investito da una 124 Coupé, forse lo stesso giorno in cui giunse la notizia della morte di Guevara.

MERONI: Onestamente, sapevo a malapena chi fosse. La politica non mi interessava. Troppo squallore. A me soprattutto piaceva l’arte. E la musica. E tu, invece, quand’è che mi hai raggiunto quassù, nel Paese senza forza di gravità?

VIOLA: Dopodomani fanno 35 anni tondi. Anch’io ho spento la luce una domenica sera, mentre montavo un servizio su Inter-Napoli per la Domenica Sportiva.

MERONI: Dunque 1982, prima di Maradona e del Milan di Sacchi e Berlusconi. Peccato, perché il Cavaliere non ti sarebbe piaciuto per niente e, dal tuo angolino alla RAI, lo avresti massacrato ad ogni occasione. Editti bulgari permettendo, ovvio.

VIOLA: Me ne sarei fottuto dei cartellini rossi, e avrei dato le carte per una briscola in tre con Biagi e Luttazzi, ci scommetto.

MERONI: Scommettevo che avresti scommesso.

VIOLA: Guarda che è tutta leggenda. Alle corse ci andavo di rado, anche perché col mio stipendio non è che potessi giocarmi granché. Ma è bastato citare mio nonno (lui davvero ha sputtanato il patrimonio dietro ai cavalli) e scrivere un paio di racconti sui bookmaker clandestini di San Siro per far credere alla gente che io scommettessi come Bukowski.

MERONI: Non me lo dire. Se penso a tutte le boiate che libri e giornali hanno scritto su di me in questi 50 anni…