Fabio Daprelà nuovo giocatore del Lugano

Il FC Lugano conferma che ieri sera è stato sottoscritto l’accordo triennale che lega alla società il giocatore Fabio Daprelà, nato il 19 febbraio 1991.

L’esterno di fascia, di nazionalità svizzera, è cresciuto nelle giovanili del Grasshopper e ha vestito la maglia delle prima squadra delle cavallette quando l’allenatore era Murat Yakin. Poi è passato al West Ham United, prima di trasferirsi in Italia dove ha giocato per Brescia, Palermo, Carpi e Bari.

Daprelà ha al suo attivo 39 presenze in serie A, 11 in B e 28 nella nostra Super League. È stato anche agli ordini di Pier Tami nella nazionale Under 21 elvetica, con la quale ha partecipato ai Giochi Olimpici del 2012. Fabio Daprelà si è unito ai compagni già oggi per l’allenamento del mattino.

Stanley Amuzie in prestito

Il Club bianconero ha anche raggiunto un accordo con il giocatore Stanley Amuzie, nato il 28 febbraio 1996. Il difensore arriva dalla Sampdoria con la formula del prestito fino al 30.06.2018.

Il 21enne, di nazionalità nigeriana, lo scorso anno ha disputato 12 incontri (1 gol) con la primavera della Sampdoria. In precedenza aveva vestito la maglia dell’SC Olhanense, nel campionato portoghese (14 presenze, 1 rete).

Amuzie ha partecipato con il suo paese alle Olimpiadi di Rio del 2016, totalizzando 6 presenze ai Giochi.

(Red)