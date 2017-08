Festa senza colpaccio nel Gambarogno

Sabato avevano già passato il turno sia Lugano che Chiasso - mentre era stato eliminato il Taverne - Ieri alle due ticinesi si è aggiunto anche il Locarno, che in casa del Wyler è passato soltanto ai calci di rigore. In rete, durante i 90', Pino e Simic. I bernesi avevano pareggiato al 93' dal dischetto. Espulsi nel corso dei supplementari sia Ziccardi che Lamanna.

Niente da fare invece per il Gambarogno-Contone, che si è sì goduto la festa, ma che non ha ottenuto il colpaccio sognato. Secondo logica, il Winterthur si è imposto per 6-1. In rete, per i ticinesi, Perri, autore quindi del gol della bandiera quando gli zurighesi già conducevano per 6-0.

Il sorteggio in vista dei sedicesimi è stato generoso sia con il Lugano che, tutto sommato, con il Locarno: per entrambi ci sarà una squadra di Promotion League. I bianconeri giocheranno di nuovo a Köniz, mentre le bianche casacche in casa contro lo Stade Nyonnais. Più difficile non poteva essere invece l'abbinamento riservato al Chiasso, che dovrà affrontare al Riva IV il Basilea: una sfida tutta rossoblù.

(Red)