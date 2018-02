Gerndt porta il Lugano alla vittoria

I bianconeri hanno battuto il Sion per 1-0. Una sfida importante: gli uomini di Tami salgono a +11 dalla zona retrocessione e sentono il profumo di Europa League.

Una sfida importante per il Lugano questa sera contro il Sion, che si è decisa al 14’ grazie alla rete di Gerndt. Seconda vittoria per i bianconeri in questo 2018, che li porta a +11 dalla zona retrocessione. Ultimo posto occupato dai vallesani.

Altre numerose buone occasioni sono capitate sui piedi di Crnigoj, Sulmoni e Sabbatini, ma sono terminate in un nulla di fatto.

(Red)