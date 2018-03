Il calcio come una palestra di vita

di Gianni Ballabio

Un bel fiore all’occhiello delle società calcistiche cosiddette minori sono le rispettive sezioni allievi. Tante: per centinaia e centinaia di ragazzi, adolescenti e giovani. Un modo intelligente per sfruttare adeguatamente il tempo libero, facendo dello sport e imparando da maestri bravi, pazienti, generosi. Il nostro grande Enrico Pestalozzi precisava con la sua saggezza che lungo il cammino di crescita e di apprendimento si devono educare “il cuore, il pensiero e la mano”.

Potremmo trasportare questa massima anche nell’insegnare a giocare a calcio? Probabilmente sì. La mano potrebbe stare per il corpo: da preparare fisicamente e tecnicamente. Basti pensare all’imparare a dare del tu al pallone come si dice abitualmente e non avere due piedi come due ferri da stiro per rifarsi al gergo vivace, innovatore e simpatico del grande Gianni Brera. Dare del tu al pallone può significare tante cose. Il saper fare lo stop e non mandare ogni volta il pallone dieci metri avanti, correre con il pallone tra i piedi, ma con la testa che guarda ai compagni, al gioco, a quanto avviene. Educare il corpo significa pure renderlo tonico, con i canonici novanta minuti nei polmoni e soprattutto nelle gambe, sempre per stare al rigoroso e variopinto gergo calcistico.

Per l’educazione del pensiero si potrebbe accennare all’insegnamento tattico: sapere dove inviare il pallone, saper costruire, verticalizzare, fare triangolo, sfruttare le fasce e le ripartenze, entrare d’anticipo con tempi giusti. Insomma fare gioco di squadra. Tutte cose che si apprendono in allenamento e più ancora forse sul terreno di gara durante le partite.

Infine il cuore. Al riguardo si potrebbe dire tantissimo. Significa educare alla lealtà, al rispetto di avversari, regole e arbitro, al capire e comprendere l’errore, a socializzare, a non sottovalutare nulla, coscienti inoltre che si tratta pur sempre di un gioco e di un sano divertimento al di là del risultato finale.

E il maestro? Come in ogni esperienza educativa l’esempio conta molto, anzi moltissimo. Deve essere anche bello, appese le scarpette bullonate al classico chiodo, dedicare tempo e passione per trasmettere con sapienza e pazienza quanto si è appreso e soprattutto vissuto nel corso degli anni sportivi. Con l’entusiasmo che deve sempre accompagnare chi sceglie di insegnare, qualsiasi sia l’ordine di scuola. L’entusiasmo e la competenza del maestro suscitano interesse e senza vero interesse l’allievo – di qualsiasi età e categoria – si annoia. Consapevoli pure che ogni vero apprendimento non ha mai un limite e il bravo maestro deve soprattutto insegnare una cosa fondamentale: “imparare a imparare” che non è un gioco di parole.

Poi concluso il previsto iter nelle giovanili, con il passaggio di categoria in categoria di pari passo con l’avanzare dell’età, può arrivare anche l’atteso e forse sognato debutto in prima squadra, dove la cordiale accoglienza dei grandi e degli stessi tifosi diviene espressione di simpatia e comprensione. L’impegno delle società calcistiche per le rispettive sezioni giovanili è veramente encomiabile. Dietro sta un forte lavoro di volontariato per allenamenti, gare, trasferte. Dietro sta soprattutto un serio impegno educativo che può avere positive incidenze anche fuori dal campo e della stessa pratica sportiva, perché l’avere appreso a rispettare e ad essere leali ha le sue ripercussioni valide a vari livelli, compresi i rapporti sociali.

Un plauso quindi per tale impegno, presente pure in altre società sportive, come nel settore variegato della ginnastica per fare un esempio, e culturali, come nelle filarmoniche, che hanno delle vere scuole di musica, dapprima a livello sezionale e poi di perfezionamento a livello cantonale.